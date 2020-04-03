В Саранске два парня пытались угнать три автомобиля

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали двух парней, которые пытались угнать три автомобиля.

Стражами порядка было установлено, что в ночное время суток два парня 22- и 23-летнего возраста проводили время вместе со своими друзьями. Досуг молодых людей представлял собой обильное потребление спиртного под аккомпанемент бесед о жизни молодежи. После завершения дружеской попойки один из парней предложил приятелю угнать машину, дабы добраться домой, поскольку путь им предстоял не очень близкий. Данное предложение встретило согласие.

В итоге на парковке, расположенной возле торгового центра «Космос», молодые люди попытались угнать три автомобиля марки ВАЗ. Разбивая камнями стекла, парни проникали в салоны транспортных средств, но завести моторы им так и не удалось.

Ранее 23-летний парень имел проблемы с законом по причине незаконного оборота наркотиков. Второй молодой человек попадал в поле зрения правоохранителей из-за причинения телесных повреждений. На этот раз парням грозит до 5 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф