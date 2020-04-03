В Мордовии на женщину напала лиса

В Мордовии на местную жительницу напала лиса.

Пострадавшей оказалась жительница села Сайгуши Чамзинского района. Местные жители говорят о том, что женщина заметила лису возле мусорных баков. Испугавшись, гражданка стала бежать, но в определенный момент споткнулась и упала. Животное набросилось на сельчанку и расцарапало ей лицо.

В настоящее время пострадавшая находится в одной из больниц Саранска.

По информации «Известий Мордовии».

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