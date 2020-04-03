В Саранске перенесли предпасхальную ярмарку

В Саранске была перенесена большая продовольственная предпасхальная ярмарка.

Указанная ярмарка была запланирована на 11 апреля. Информация об отмене мероприятия была подтверждена представителями администрации Саранска. Ярмарку перенесли на неопределенный срок.

Стоит отметить, что продовольственные рынки в городе продолжают работать. Данные сведения подтверждают сотрудники министерства экономики, торговли и предпринимательства Мордовии.

Крытые прилавки, которые в большинстве случаев располагаются возле остановок общественного транспорта, в настоящее время должны быть закрыты.

По информации «Известий Мордовии».

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