В Мордовии главу городского поселения оштрафовали за нарушение закона

В Мордовии главу администрации городского поселения привлекли к ответственности за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что глава Краснослободского городского поселения рассмотрел заявление ООО «Ельниковское РАЙПО» с нарушением установленного действующим законодательством 30-дневного срока.

В отношении главы администрации указанного городского поселения была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru