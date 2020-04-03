Прокуратура Мордовии выявила нарушения в деятельности одной из колоний региона

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в деятельности исправительной колонии №4 УФСИН РФ по Мордовии.
В ходе проведения проверочных мероприятий представителями прокуратуры были выявлены нарушения уголовно-исполнительного и трудового законодательства при привлечении осужденных к оплачиваемому труду, наложении на данных лиц взысканий, постановке их на профилактический учет и установлении административного надзора.
Также нарушалось законодательство о материально-бытовом обеспечении осужденных и социальной защите инвалидов.
Кроме того, были зафиксированы нарушения законодательства об обеспечении безопасных условий труда на производстве, пожарной безопасности, а также санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований.
Были установлены и другие нарушения законности.
Начальнику территориального органа ФСИН России было внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении к ответственности лиц, их допустивших.
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Источник: prokrm.ru