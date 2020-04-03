Владимир Волков и Пётр Тултаев осмотрели ход ремонта автодорог в Саранске

Владимир Волков и Пётр Тултаев 2 апреля объехали дорожные объекты Саранска, которые в нынешнем году будут отремонтированы.

Ямочный ремонт в нынешнем году в Саранске будет выполнен на 245 объектах. На эти цели из бюджета города были выделены денежные средства в сумме более 27 млн рублей.

Подрядчик «МАПО-Транс» уже завершил ремонтные работы на улице Коммунистической на участке от проспекта Ленина до Рабочей, а также приступил к ремонту улицы Севастопольской на участке от Кочкуровской до Волгоградской.

В скором времени дорожники займутся приведением в порядок улиц Полежаева, Волгоградской, Коммунистической на участке от проспекта Ленина до Гагарина, проспекта Ленина.

Пётр Тултаев пояснил, что в число объектов, ремонт которых начнется в ближайшее время, вошли наиболее проблемные для горожан. Будут отремонтированы автодороги по улицам Московской, Большевистской от Васенко до Промышленного проезда, Октябрьской от ООТ «Луховский пруд» до поворота на село Булгаково, по Школьной площади и по улице Кооперативной.

Также будет проведен ремонт автодорог по улицам Севастопольской, 1-й Промышленной, Мордовской, М. Расковой, Евсевьева, Первомайской, Б.Хмельницкого, Гожувской, Пуркаева, Коваленко, Щорса, Лазо, пр. 60 лет Октября и пр. 70 лет Октября от улицы Короленко до Т. Бибиной.

Обсуждая необходимость срочного ремонта улицы Солнечной, Владимир Волков и градоначальник решили провести в текущем году ямочный ремонт, а после завершения строительства жилого массива произвести капитальный ремонт дорожного полотна.

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Источник: adm-saransk.ru