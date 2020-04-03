В Ковылкино горел грузовик

В Ковылкино произошло возгорание грузового автомобиля.

В ночь на 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фролова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит грузовой автомобиль марки КамАЗ.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru