В Ковылкино горел грузовик

В Ковылкино произошло возгорание грузового автомобиля.
В ночь на 3 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фролова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит грузовой автомобиль марки КамАЗ.
По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru