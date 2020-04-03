В Зубовой Поляне мужчина пытался украсть из супермаркета бутылку коньяка

В Зубовой Поляне сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который намеревался украсть бутылку коньяка из магазина.

Вечером 2 апреля к сотрудникам Росгвардии, патрулировавшим улицы указанного населенного пункта, обратились граждане, сообщившие о том, что в супермаркете мужчина пытается украсть бутылку коньяка. В торговом заведении стражи порядка застали пьяного посетителя, который ругался с персоналом. Увидев правоохранителей, мужчина попытался скрыться, но это ему не удалось.

Задержанным оказался 39-летний житель Саранска, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы.

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Источник: 13.rosgvard.ru