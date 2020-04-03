В Мордовии 30-летний житель Саранска оставил железнодорожный перегон под Рузаевкой без запчастей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 30-летний житель Саранска, проходя вблизи железнодорожного перегона, заметил детали верхнего строения пути и решил их похитить. Складировав указанные детали в удобном месте, мужчина погрузил их в свой автомобиль, после чего сдал похищенное в пункт приема металла, а полученные денежные средства потратил на личные нужды.

В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело, материалы которого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: vk.com/club150165597