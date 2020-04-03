В Старошайговском районе пожар уничтожил жилой дом

В Старойшайговском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Днём 2 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Старая Теризморга. На улице Пролетарской загорелся жилой дом №23. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 110 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru