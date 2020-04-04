В Инсарском районе оштрафовали главу фермерского хозяйства

В Инсарском районе главу фермерского хозяйства привлекли к административной ответственности.
В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники прокуратуры указанного района установили, что в прошлом году главой фермерского хозяйства зерно овса кормового в количестве 610 тонн было реализовано без декларации о его соответствии текущим требованиям.
Руководитель фермерского хозяйства был привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.
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Источник: prokrm.ru