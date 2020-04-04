В Чамзинском районе загорелся жилой дом

В Чамзинском районе произошло возгорание жилого дома.

Указанное происшествие произошло в ночь на 4 апреля на территории населенного пункта Семеновка. На улице Центральной загорелся жилой дом. Огонь охватил постройку на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru