Интернет-мошенники ограбили двух жителей Мордовии, решивших приобрести ноутбуки

В Мордовии два местных жителя были ограблены интернет-мошенниками.

Недавно 30-летний работник одного из предприятий Рузаевского района обнаружил на сайте объявлений публикацию, содержащую информацию о продаже ноутбука. Мужчина связался с продавцом. Автор объявления сообщил, что изначально покупатель должен перечислить предоплату. В итоге житель Рузаевского района через банковское приложение перечислил продавцу 45 тыс. рублей. Товар мужчина так и не получил.

Аналогичным способом был ограблен 49-летний житель Саранска, который также решил приобрести ноутбук. Мужчина лишился 38,85 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф