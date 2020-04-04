Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса

Глава Мордовии Владимир Волков 3 апреля провел заседание оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции на территории региона.

Указанное заседание прошло в режиме видеоконференции сразу на нескольких площадках с участием руководителей республиканских и федеральных органов исполнительной власти, а также глав районов Мордовии.

Владимир Волков заявил, что текущая ситуация в республике находится под контролем, но имеет место риск её ухудшения из-за миграционных процессов. Кроме того, руководитель региона отметил, что республиканское правительство должно разработать план оказания помощи бизнесу.

Также Владимир Волков подчеркнул, что предприятия Мордовии должны обеспечить безопасную доставку сотрудников до рабочего места и обратно.

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