В Больших Березниках загорелось бесхозное строение

В Больших Березниках пожарные ликвидировали возгорание бесхозного строения.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 3 апреля. На территории дачного массива загорелось бесхозное строение.
По предварительной информации, в результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.
Огонь повредил бесхозное строение на площади 4 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru