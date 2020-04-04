Житель Саранска после вмешательства судебных приставов снес самовольную постройку

В Саранске была снесена самовольная постройка.

На исполнении в межрайонном отделе судебных приставов УФССП России по Мордовии находилось производство об обязании жителя Саранска снести самовольную постройку в центре города.

В добровольном порядке исполнять судебное решение должник не торопился, по причине чего к нему судебным приставом были применены меры в виде взыскания исполнительского сбора, временного ограничения на выезд из России, установления запрета регистрационных действий в отношении объектов недвижимого имущества и транспортного средства.

За неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера должник был привлечен к административной ответственности.

После предупреждения должника о привлечении специализированной организации в целях принудительного исполнения решения суда с последующим взысканием с него расходов самовольное строение было снесено.

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Источник: r13.fssprus.ru