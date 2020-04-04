В Мордовии после вмешательства судебных приставов была погашена задолженность по зарплате

В Мордовии судебные приставы добились погашения задолженности по заработной плате.

На протяжении некоторого времени 14 сотрудников одной из организаций Мордовии не получали заработную плату. Сумма задолженности по зарплате составила более 139 тыс. рублей.

Судебными приставами были возбуждены исполнительные производства о взыскании долга в отношении упомянутой организации.

Руководство компании-должника не спешило погашать задолженность.

В итоге судебные приставы взыскали необходимую сумму.

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Источник: r13.fssprus.ru