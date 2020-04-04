В Рузаевском районе загорелась надворная постройка

В Рузаевском районе произошло возгорание надворной постройки.

Происшествие произошло поздним вечером 3 апреля на территории села Татарская Пишля. Возле дома №7, расположенного по адресу – улица Красная Площадь, загорелась надворная постройка. Огонь повредил строение на площади 128 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru