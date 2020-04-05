Житель Ромодановского района подозревается в краже

В Ромодановском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже блочного кирпича с земельного участка.

Стражами порядка было установлено, что утром 2 апреля житель указанного района, проезжая на личном автомобиле мимо земельного участка, расположенного на территории села Козловка, обратил внимание на оставленные под открытым небом кирпичи. Мужчина остановился. Часть кирпичей гражданин сложил в багажник своего автомобиля, намереваясь выложить из них дорожку в своем дворе. Сумма ущерба составила 7 тыс. рублей. Похищенное было изъято.

В отношении жителя Ромодановского района было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф