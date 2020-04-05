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МВД по Мордовии напоминает об ответственности за дачу взятки должностному лицу

МВД по Мордовии напоминает об ответственности за дачу взятки должностному лицу

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии напоминают об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Уголовный кодекс предусматривает применение в отношении граждан, совершивших указанное преступление, наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки

Чтобы предотвратить факты склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомобилей ДПС были установлены видеорегистраторы.

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Источник: 13.мвд.рф