МВД по Мордовии напоминает об ответственности за дачу взятки должностному лицу

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии напоминают об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Уголовный кодекс предусматривает применение в отношении граждан, совершивших указанное преступление, наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет и штрафа в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки

Чтобы предотвратить факты склонения сотрудников ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патрульных автомобилей ДПС были установлены видеорегистраторы.

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Источник: 13.мвд.рф