Мошенники оформили кредит на имя 36-летней жительницы Мордовии

В Мордовии неизвестные мошенники оформили кредит на имя местной жительницы.

Несколько дней назад 36-летней жительнице Зубово-Полянского района позвонил неизвестный гражданин, который представился работником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие преступники пытаются похитить денежные средства со счета женщины. Затем незнакомец заявил, что данная противозаконная операция будет остановлена, если собеседница продиктует ему код, полученный в смс-сообщении. Женщина сообщила якобы работнику банка необходимые сведения. После этого гражданка зашла в мобильное приложение и обнаружила, что на её имя был оформлен кредит в размере 143,7 тыс. рублей. Указанные деньги были списаны с банковской карты пострадавшей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф