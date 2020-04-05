Мэр Саранска Пётр Тултаев возмущен поджигателями сухой травы

Глава администрации Саранска призвал граждан не поджигать сухую траву.

В пойме реки Инсар 4 апреля загорелась сухая растительность. По предварительной информации, причиной данного происшествия стал либо поджог, либо небрежность, проявленная при обращении с огнем.

На место инцидента прибыл мэр Саранска Пётр Тултаев. Градоначальник призывает горожан не разводить костры и отказаться от пикников, а также оставаться дома. Мэр Саранска считает, что в сложившихся обстоятельствах действия граждан, которые разводят огонь, можно расценивать в качестве преступления.

Также Пётр Тултаев отметил, что пожарные не успевают ликвидировать возгорания.

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Источник: adm-saransk.ru