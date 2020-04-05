Саранск был признан городом с благоприятной для жизни граждан средой

Саранск попал в категорию городов с благоприятной городской средой.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России подвело итоги проекта «Индекс качества городской среды». Доля российских городов с благоприятной средой равна 26,9%.

Саранск попал в группу городов с благоприятной городской средой, получив 185 баллов. Первое место в данной группе заняла Москва, набравшая 283 балла.

Саранск набрал хорошие баллы в категориях «Жилье и прилегающие пространства» и «Общегородское пространство». Эксперты отметили высокий уровень развития в городе социально-досуговой инфраструктуры и прилегающих пространств, улично-дорожной сети.

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Источник: adm-saransk.ru