В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении краж.

Утром 3 апреля в северо-восточной части Саранска стражами порядка был задержан мужчина, который пытался украсть из строительного магазина деталь для бензопилы.

Вечером того же дня в той же части города правоохранители задержали гражданина, намеревавшегося похитить алкогольную продукцию из гипермаркета.

Для дальнейшего разбирательства указанные мужчины были переданы сотрудникам полиции.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia