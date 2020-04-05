В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, подозреваемых в кражах

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении краж.
Утром 3 апреля в северо-восточной части Саранска стражами порядка был задержан мужчина, который пытался украсть из строительного магазина деталь для бензопилы.
Вечером того же дня в той же части города правоохранители задержали гражданина, намеревавшегося похитить алкогольную продукцию из гипермаркета.
Для дальнейшего разбирательства указанные мужчины были переданы сотрудникам полиции.
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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia