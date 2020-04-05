В Инсаре пожар уничтожил два мусорных контейнера

В Инсаре произошел пожар, который уничтожил два мусорных контейнера.
Вечером 4 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пугачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №5 горят два пластиковых мусорных контейнера.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь полностью уничтожил мусорный контейнеры на общей площади 4 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru