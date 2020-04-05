В Инсаре пожар уничтожил два мусорных контейнера

В Инсаре произошел пожар, который уничтожил два мусорных контейнера.

Вечером 4 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Пугачева. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №5 горят два пластиковых мусорных контейнера.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил мусорный контейнеры на общей площади 4 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе загорелась надворная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru