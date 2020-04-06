Житель Ковылкино, изготовивший пистолет, стал фигурантом уголовного дела

В Ковылкино сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который незаконно изготовил пистолет.

Стражами порядка было установлено, что несколько лет назад житель Ковылкино изготовил огнестрельный пистолет с ударно-спусковым механизмом одинарного действия, приспособленный для стрельбы патронами 5,6 мм.

Гражданин заявил, что в 2011 году он нашел стартовый пистолет, который переделал в огнестрельное оружие.

В отношении жителя Ковылкино было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф