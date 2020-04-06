В Саранске были временно закрыты муниципальные учреждения и организации

В Саранске была временно прекращена деятельность муниципальных учреждений и организаций.

В период с 6 по 30 апреля на территории республики в целях предотвращения распространения коронавируса не будут работать муниципальные библиотеки, организации культуры, досуга и спорта.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

Также читайте о том, что несколько дней назад Владимир Волков и Пётр Тултаев осмотрели ход ремонта автодорог в Саранске. В текущем году в городе на проведение ямочного ремонта были выделены денежные средства в сумме более 27 млн рублей.

Источник: adm-saransk.ru