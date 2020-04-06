Администрация Саранска до 30 апреля приостановила личный прием граждан

В период с 6 по 30 апреля в администрации Саранска будет приостановлен прием документов, а также предоставление муниципальных услуг и иных услуг при личном визите граждан.

Исключением в данном случае являются услуги, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, но при условии обеспечения предварительной записи граждан.

До 30 апреля был приостановлен личный прием граждан главой Саранска и должностными лицами городской администрации.

Горожане могут подавать обращения в администрацию Саранска посредством отправления по электронной почте на следующие адреса: saransk@moris.ru или post@adm-saransk.ru.

Также обращения можно направлять в письменном виде по почте по следующем адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30.

Ранее сообщалось, что в Саранске были временно закрыты муниципальные учреждения и организации.

Источник: adm-saransk.ru