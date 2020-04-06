В Ардатовском районе в результате пожара погиб 53-летний мужчина

В Ардатовском районе произошел пожар, который унес жизнь 53-летнего мужчины.

Днём 5 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Куракино. На улице Центральной загорелся жилой дом, принадлежащий пожилой местной жительнице. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 50 квадратных метров.

В результате данного пожара погиб 53-летний мужчина.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru