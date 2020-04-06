В Лямбирском районе ДТП унесло жизнь 40-летней женщины

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 40-летняя женщина.

Указанное происшествие произошло вечером 4 апреля неподалеку от села Смольково. По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-2109, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и врезалось в дерево.

От полученных телесных повреждений 40-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте инцидента. Автомобилист был госпитализирован.

Выяснилось, что в прошлом году 39-летний мужчина был лишен водительского удостоверения по причине управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По информации «Известий Мордовии».

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