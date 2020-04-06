В Рузаевке по причине пожара погиб человек

В Рузаевке в результате пожара погиб человек.
Происшествие произошло поздним вечером 4 апреля. Пожар имел место на улице Тухачевского. Огонь уничтожил две надворные постройки и два гаража на общей площади 50 квадратных метров.
В результате данного пожара погиб человек. Личность погибшего пока что устанавливается.
В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru