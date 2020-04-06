В Большеигнатовском районе в ДТП пострадал 42-летний мужчина

В Бошльшеигнатовском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 42-летний мужчина.

Происшествие произошло 5 апреля на 34-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Б. Игнатово, Вармазейка, Н.Качаево, Н.Баево и Киржеманы. По предварительной информации, 42-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет и опрокинулось.

Водитель легковушки был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

Ранее сообщалось о том, что в Лямбирском районе в результате ДТП погибла женщина.

Источник: гибдд.рф