В Большеберезниковском районе по причине ДТП пострадал 58-летний мужчина

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника, в результате которого пострадал 58-летний мужчина.

Происшествие произошло днём 4 апреля на 4-м километре дороги, соединяющей Большие Березники, Марьяновку и Пермиси. По предварительной информации, 35-летний гражданин, находившийся за рулем грузовика марки ГАЗ, из-за плохой видимости, вызванной горением травы на обочине, допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с внедорожником марки «Нива».

Пассажир внедорожника 58-летнего возраста доставлялся в районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф