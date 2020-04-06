В Атяшевском районе в результате ДТП пострадал 52-летний тракторист

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 52-летний водитель трактора.

Происшествие произошло днём 4 апреля на территории села Козловка. Возле дома №12, расположенного по адресу – улица Гагарина, 52-летний водитель трактора не смог справиться с управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось.

Тракторист получил телесные повреждения крайней степени тяжести. Мужчина был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ «Атяшевская РБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф