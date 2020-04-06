В Большеберезниковском районе пострадал водитель опрокинувшегося автомобиля

В Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал 35-летний автомобилист.

Инцидент произошел поздним вечером 5 апреля на территории села Гузынцы. По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля марки ВАЗ-2112, превысив скорость во время движения по улице Зеленовка, потерял контроль над управлением, что в итоге стало причиной съезда транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Комсомольская РБ».

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Источник: гибдд.рф