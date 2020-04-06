В Ковылкинском районе в результате ДТП пострадал 26-летний парень

В Ковылкинском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 26-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 3 апреля на 78-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительным данным, 26-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Шевроле», потеряла контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало в правый по ходу движения кювет, а после этого опрокинулось.

Пассажир «Шевроле» 26-летнего возраста доставлялся в ГБУЗ РМ «Ковылкинская МБ», где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Также читайте о том, что в Атяшевском районе в результате ДТП пострадал 52-летний тракторист.

Источник: гибдд.рф