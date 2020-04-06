В Мордовии пойдут под суд участники преступного сообщества, обвиняемые в сбыте наркотиков

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении участников преступного сообщества, которые обвиняются в незаконном обороте наркотиков.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года девять граждан, среди которых жители Мордовии и других регионов России, занимались сбытом наркотиков в Саранске и на территории районов республики. У фигурантов уголовного дела были изъяты синтетические наркотики массой более 5 кг. Кроме того, стражи порядка выявили 16 закладок с запрещенными веществами, предназначенных для дальнейшего сбыта в Саранске и Краснослободском районе.

Кроме того, одному из участников преступного сообщества было предъявлено обвинение в легализации денежных средств в сумме 26 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемых находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф