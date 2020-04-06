В Зубово-Полянском районе сгорела заброшенная постройка

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенную постройку.
Указанное происшествие произошло поздним вечером 4 апреля на территории населенного пункта Явас. Возле дома №22, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась заброшенная постройка. Огонь полностью уничтожил строение на площади 600 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru