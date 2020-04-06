Мошенник, представившийся работником банка, ограбил жительницу Саранска

В Саранске 36-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился работником банка.

Недавно 36-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что некие преступники пытаются похитить деньги со счета горожанки. Затем якобы работник финансового учреждения попросил женщину назвать учетную запись и код, полученный в смс-сообщении, пояснив, что эти сведения ему нужны для проведения операции по пресечению упомянутых противозаконных действий.

Жительница Саранска сообщила незнакомцу необходимую информацию, после чего обнаружила, что с её счета были списаны денежные средства в сумме 190 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф