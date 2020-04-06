Жители Саранска, которые купили проездные на апрель, могут вернуть деньги

В Саранске местные жители, которые приобрели проездные на апрель, могут вернуть денежные средства.

Соответствующую информацию сообщил директор МП «Горэлектротранс» Андрей Кулагин.

Директор МП «Горэлектротранс» отметил, что горожанам будут возвращены денежные средства сразу после того, как они сдадут проездные документы.

Вернуть проездные билеты можно по следующему адресу: Саранск, ул. Осипенко, 95.

Стоит отметить, что проездные документы будут приниматься до 10 апреля.

По информации «Известий Мордовии».

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