В Темникове швейная фабрика наладила выпуск защитных масок

ООО «Темниковская швейная фабрика» наладила выпуск защитных масок.

В настоящее время 30 работников указанной фабрики полностью удовлетворяют потребность жителей самого дальнего района Мордовии в средствах индивидуальной защиты. В день под заказ выпускается до 1000 масок.

Излишки средств индивидуальной защиты иногда поставляются в местный магазин. Дефицитный в настоящее время товар реализуется по цене, составляющей 35 рублей за штуку.

По информации «Известий Мордовии».

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