В Мордовии местные житель чуть меньше половины зарплаты тратят на еду

Аналитики назвали регионы России, жители которых значительную часть своих доходов тратят на приобретение еды.

Самый высокий показатель был зафиксирован в Ингушетии. Местные жители тратят 59% своих доходов на приобретение еды. Затем следуют Дагестан и Чукотка с показателями 55% и 48% соответственно.

Мордовия в данном рейтинге заняла седьмое место. Аналитики подсчитали, что жители республики тратят 43% своих доходов на покупку продуктов.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что жители Саранска, которые купили проездные билеты на апрель, могут вернуть деньги.