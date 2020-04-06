В Кочкуровском районе сгорел заброшенный дом

В Кочкуровском районе произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом.

Вечером 5 апреля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Пушкино. На улице 40 лет Октября произошло возгорание заброшенного дома. Пламя полностью уничтожило постройку на площади 63 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru