Союз промышленников и предпринимателей Мордовии помогает медицинским учреждениям

Союз промышленников и предпринимателей Мордовии оказывает помощь медицинским учреждениям республики.

ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» приобрело для ГБУЗ РМ «Ичалковская центральная районная больница» пульсоксиметр PM-60 с принадлежностями общей стоимостью 59,2 тыс. рублей.

Группа компаний «Талина» оказывает помощь ГБУЗ РМ «Атяшевская районная больница», ГБУЗ РМ «Торбеевская центральная районная больница», ГБУЗ РМ «Ковылкинская центральная районная больница». Данным учреждениям были предоставлены медицинские маски, перчатки, медицинские шапочки, защитные комбинезоны, бахилы и дезинфицирующие средства.

Глава ГК «Талина» Виктор Бирюков передал Мордовской центральной клинической больнице 2 оксиметра Invos 5100C с принадлежностями и датчиками общей стоимостью 4,457 млн рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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