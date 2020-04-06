В детсадах Инсара работают дежурные группы

В детских садах Инсара работают дежурные группы.

В настоящее время в детских садах указанного населенного пункта работают три дежурные группы.

Сегодня, 6 апреля, в трех дежурных группах в общей сложности было 15 малышей. Если ситуация будет изменяться, учреждения будут готовы принять и других детей.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в период с 6 по 30 апреля в Саранске не будут работать муниципальные библиотеки, организации культуры, досуга и спорта в целях предотвращения распространения коронавируса. Данная информация была предоставлена пресс-службой городской администрации.