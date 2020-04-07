Житель Мордовии избил знакомого черенком от лопаты во время ссоры

В Рузаевском районе местный житель избил своего знакомого черенком от лопаты во время ссоры.

Ранее судимый житель села Пайгарма указанного района 1986 года рождения 1 апреля гостил у своего 35-летнего знакомого. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек мужчина распивал алкогольные напитки. В определенный момент между хозяином дома и упомянутым гостем вспыхнула ссора. Конфликт произошел из-за того, что последний приревновал к владельцу жилья свою приятельницу. В процессе выяснения отношений гость нанес хозяину дома несколько ударов по голове черенком от лопаты.

Пострадавший был доставлен в больницу. Медики диагностировали у мужчины ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму.

Гражданин 1986 года рождения был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Гражданин признает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф