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Полицейские Мордовии благодарят жителей региона за соблюдение ограничительных мер

Полицейские Мордовии благодарят жителей региона за соблюдение ограничительных мер

Сотрудники правоохранительных органов выражают благодарность жителям Мордовии за соблюдение ограничительных мер. 

Стражи порядка провели 2316 проверок по месту жительства граждан, которые прибыли из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В общественных местах полицейские патрули проводят профилактические беседы с населением. Правоохранители раздали более 130 памяток о необходимости соблюдения ограничительных мер.

Кроме того, от жителей республики в правоохранительные органы поступают сообщения о тех, кто нарушает режим самоизоляции.

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Источник: 13.мвд.рф