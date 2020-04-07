Житель Мордовии, обвиняемый в разбойном нападении на АЗС, пойдет под суд

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении 29-летнего гражданина, который обвиняется в разбойном нападении на автозаправочную станцию.

В январе нынешнего года в посёлке Красная Рудня Старошайговского района 29-летний гражданин в маске с прорезями для глаз ворвался в помещение торгового заведения, расположенного на территории автозаправочной станции, и потребовал отдать ему выручку, угрожая пневматическим пистолетом. Операторы АЗС, опасаясь за свою жизнь, отдали мужчине 3700 рублей. После этого обвиняемый скрылся.

В кратчайшие сроки гражданин был задержан на окраине села Новотроицкое, где он планировал укрыться на некоторое время.

Во время предварительного следствия была установлена причастность мужчины к похищению изделий из цветного металла из построек, принадлежащих жителю села Старое Шайгово.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф