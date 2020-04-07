В Мордовии приостанавливается прием граждан участковыми уполномоченными полиции

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Мордовии прием граждан участковыми уполномоченными полиции приостанавливается.

Жителям республики рекомендовано обращаться в органы внутренних дел через официальный сайт МВД по Мордовии (раздел «Прием обращений»), в письменной форме или по телефону, все контакты можно найти на интернет-странице ведомства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф