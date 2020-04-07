В Мордовии прошла операция «Условник»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения комплексной региональной оперативно-профилактической операции под названием «Условник».

Указанная операция была направлена на предупреждение совершения преступлений и иных нарушений со стороны осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

Стражи порядка проверили 2301 лицо, состоящее на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, в том числе 7 несовершеннолетних граждан.

Было зафиксировано 56 нарушений условий отбытия наказаний лицами, осужденными к мерам наказания без изоляции от общества.

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Источник: 13.мвд.рф